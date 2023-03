Papa Francesco ricoverato, i medici: ''Sta meglio, potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni''

Papa Francesco ricoverato

Papa Francesco sta meglio, ma non sarà lui a celebrare la messa della mattina nel giorno di Pasqua. Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re.

Papa Francesco sta meglio, ma non sarà lui a celebrare la messa della mattina nel giorno di Pasqua. Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio, precisando che sarà lui stesso a presiedere la sacra funzione in San Pietro domenica 9 aprile.

Intanto, lo staff medico che segue il Pontefice al Gemelli, ha reso noto che, "nell'ambito di controlli clinici programmati, al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Papa potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni".

