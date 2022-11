Governo Meloni

Papa Francesco: ''Tutti collaborino con nuovo Governo. Meloni: ''Grazie per l'invito alla concordia''

Giorgia Meloni risponde al messaggio rivolto da Papa Francesco al nuovo governo.

Pubblicata il: 06/11/2022

"Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità - si legge in una nota della Presidenza del Consiglio -. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà".

Per Papa Francesco tutti devono collaborare con il nuovo governo per il bene dell'Italia: "Il nuovo governo incomincia adesso e gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti anche con gli altri che sono contrari al partito vincitore", ha detto infatti Bergoglio parlando con i giornalisti e auspicando che sia "un governo di collaborazione, non un governo dove ti fanno cadere se non ti piace una cosa o un'altra". "Per favore chiamo alla responsabilità", ha quindi concluso.

Fonte: TGCOM24

