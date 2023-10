Papireto

Papireto, Di Gangi e Castiglia: ''Onestà intellettuale di Lagalla nel mettere nero su bianco gli anni di stasi del Governo Musumeci di cui ne faceva parte''

''Erano stati proprio gli uffici di Musumeci, infatti, ad affermare che non esiste alcun canale Papireto, pur di bloccare i lavori e mettere in difficoltà l'Amministrazione comunale'', sottolineano la consigliera comunale Mariangela Di Gangi e il consigliere della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2023 - 14:34:39 Letto 856 volte

«Non ci saremmo aspettati che il sindaco Lagalla avesse la forza e il coraggio di mettere nero su bianco "gli anni di stasi" di cui il Governo regionale guidato dal presidente Musumeci si è reso colpevole nella vicenda dei lavori al Papireto. Erano stati proprio gli uffici di Musumeci, infatti, ad affermare che "non esiste alcun canale Papireto", pur di bloccare i lavori e mettere in difficoltà l'Amministrazione comunale. Peccato che di quella squallida operazione politica abbiano fatto le spese i cittadini di Palermo, in particolare i commercianti e i residenti della zona del Papireto. Non possiamo, quindi, che ringraziare il sindaco per la sua onestà intellettuale nel riconoscere che da parte della Regione, che ora sta pagando i lavori avendo riconosciuto la propria responsabilità, vi sono stati ritardi inaccettabili. Una onestà intellettuale ancora più significativa, visto che proprio del Governo Musumeci faceva parte l'allora assessore Lagalla».



Lo dichiarano la consigliera comunale Mariangela Di Gangi e il consigliere della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!