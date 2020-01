incidenti stradali

Parco della favorita, cimitero a cielo aperto

Molteplici gli incidenti avvenuti sul percorso Palermo-Mondello in cui hanno perso la vita diverse persone.

Notizia delle ultime ore è stata infatti lo scontro fatale di una Fiat Punto contro un albero del famoso parco palermitano. Alla guida della macchina era una ragazza di 28 anni, gravemente ferita, che perdendo il controllo sull’auto non è riuscita ad evitare l’incidente. A perdere la vita è stato il ragazzo seduto sul lato passeggero, di anni 32. Erano circa le 2,10 di notte quando si è spezzata, ancora una volta, la vita di un giovane. I motivi di tale scontro sono ancora da accertare dalla polizia municipale.

Questa è una delle tante sconvolgenti notizie accomunate dalla perdita della vita di persone che percorrendo la “Palermo-Mondello” non hanno fatto più rientro a casa.

La domanda che viene in mente è, perché tutti questi decessi nello stesso luogo? Le spiegazioni possono essere tante; tra quelle più frequenti vi è l’utilizzo sconsiderato di sostanze stupefacenti e anche il mettersi alla guida in stato di ebbrezza che alterano la percezione della realtà. Un’altra delle cause regolari è l’alta velocità specie nei rettilinei, ma anche l’utilizzo degli smartphone che distraggono il guidatore.

Essendo una strada poco trafficata, spesso gli automobilisti e i motociclisti tendono a percorrerla ad alta velocità mettendo a rischio la propria vita e quella altrui.

Sul posto inoltre vi è una carenza di autovelox fissi che potrebbero indurre il conducente a mantenere la giusta andatura; spesso infatti, vengono posizionati autovelox mobili (durante i periodi più caotici) che permettono quindi una maggiore sicurezza stradale.

Il famoso polmone verde cittadino, rischia di trasformarsi in un vero e proprio campo santo che negli anni ha fatto decine e decine di vittime della strada. Pare quindi opportuno che le autorità provvedano ad incrementare il controllo stradale in modo tale da prevenire tali disgrazie.

