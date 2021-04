Pasqua zona rossa

Pasqua in zona rossa: stop Favorita e spiagge a Palermo

L'Ordinanza del sindaco Leoluca Orlando prevede nuove restrizioni per evitare contagi nelle festività Pasquali.

Divieto di accesso pedonale a 3 aree della città tradizionalmente meta di gita nei giorni della Pasqua, valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile

All'interno del "Parco della Favorita" fermo rimanendo il transito veicolare in attraversamento, in tutte le "Spiagge" del litorale da Sferracavallo a Acqua dei Corsari e nel prato del "Foro Italico" dalla Cala a Villa Giulia sarà dunque vietato accedere a piedi. Il provvedimento, si legge nel testo "si rende necessario e urgente per evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. A preoccupare è anche il fatto che nel territorio regionale e in quello cittadino, si sono manifestate alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco. L'ordinanza prevede la possibilità di reiterazione o modifica in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali".

"Si tratta di misure rese purtroppo necessarie - scrive il sindaco Orlando - che ritengo dobbiamo tutti rispettare non soltanto per evitare sanzioni ma anche e soprattutto per evitare il diffondersi dei contagi. Il ritorno alla normalità - per le attività tutte, economiche e sociali - dipende dai comportamenti di tutti".

