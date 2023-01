Primarie PD

Pd, per le primarie via libera al voto online ma con precisi limiti

Sulle regole delle primarie il Pd ha raggiunto un'intesa di massima.

Pubblicata il: 12/01/2023

Sulle regole delle primarie il Pd ha raggiunto un'intesa di massima. Lo riferiscono diverse fonti del partito, spiegando che il criterio concordato tra i candidati alla segreteria è quello di consentire il voto online ma con precisi limiti: vi potrà ricorrere solo chi è impossibilitato al voto in presenza, sia per motivi di salute sia logistici. I casi in cui ci si potrà esprimere a distanza riguarderanno, in particolare, studenti fuori sede, anziani, disabili e chi abita in zone impervie.

"Il voto sulla piattaforma on line si effettua per i cittadini residenti in Italia con il riconoscimento attraverso lo SPID, e per i residenti e/o domiciliati all’estero attraverso modalità e meccanismi individuati dalla Commissione nazionale per il Congresso che garantiscano analoga certezza dell’identità dei votanti", specifica il regolamento.

Fonte: TGCOM24

