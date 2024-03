Periferie Inclusive, Locatelli: ''Grande successo, approvati i progetti di dieci Comuni''

Periferie Inclusive

Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono i dieci Comuni destinatari del finanziamento.

“Sono stati approvati tutti i programmi presentati per il Fondo Periferie Inclusive che ho fortemente voluto istituire nella legge di bilancio 2023 e che finanzia progetti virtuosi e di rete, a partire dai contesti più problematici e periferici in Comuni con popolazione superiore a 300mila abitanti, con uno stanziamento di 10 milioni di euro”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Sono stati svolti diversi incontri tra gli uffici del Ministero e i Comuni destinatari per supportare tecnicamente l’elaborazione di programmi di azione virtuosi e generativi – spiega -. Ringrazio tutti i Comuni per l’impegno dimostrato e sono felice che ora si possa passare alla fase pratica per tutte le azioni previste”.

“L’obiettivo è garantire progetti ricreativi, sportivi ma anche di integrazione sanitaria, socio sanitaria e sociale – sottolinea il Ministro Locatelli -, valorizzando il grande lavoro che ogni giorno gli enti del Terzo Settore e dell’associazionismo del territorio svolgono, per dare ad ogni persona la possibilità di vivere pienamente la vita delle nostre comunità. È una grande opportunità che dimostrerà l’importanza di continuare a fare rete a tutti i livelli, per migliorare concretamente la condizione e la qualità della vita delle persone con disabilità, con una malattia cronico degenerativa, oncologica o rara, o con altre difficoltà, e anche per supportare le loro famiglie”.

