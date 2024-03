Periferie Inclusive

Periferie Inclusive, Zacco: ''Progetto mira al contrasto delle condizioni di isolamento delle persone con disabilità garantendo un livello di autonomia''

Con il progetto ''Palermo ability 2030'' Palermo ha ottenuto un finanziamento di circa un milione di euro, che consentirà l'inserimento inclusivo di oltre 200 disabili, impegnandoli in progetti di sport e di aggregazione sociale.

19/03/2024

«Grazie all'egregio lavoro svolto all'assessore Rosi Pennino e dal suo staff, Palermo è stata ammessa al finanziamento “Periferie Inclusive” del Ministero per la Disabilità, con il progetto "Palermo ability 2030" Palermo ha ottenuto un finanziamento di circa un milione di euro, che consentirà l'inserimento inclusivo di oltre 200 disabili, impegnandoli in progetti di sport e di aggregazione sociale.



Un ulteriore risultato ottenuto dall'amministrazione Lagalla e dell'assessore Rosi Pennino di Forza Italia, che mira al contrasto delle condizioni di isolamento delle persone con disabilità garantendo un livello di autonomia consono alle esigenze dei soggetti con disabilità e dei loro familiari»



Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

