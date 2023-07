Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini, ritrovati i registri scolastici con i voti delle elementari

Dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in un vecchio archivio della scuola primaria Vittorino da Feltre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2023 - 00:08:21 Letto 866 volte

I registri scolastici con i voti di Pier Paolo Pasolini quando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in un vecchio archivio della scuola primaria Vittorino da Feltre. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto.

In quinta elementare il regista e scrittore aveva eccellenti giudizi in tutte le materie tranne, paradossalmente, in italiano.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!