Piscina comunale scoperta, avviati i lavori di completamento della tribuna e dei servizi annessi

I tempi di esecuzione previsti sono di 563 giorni per l'importo di € 4.326.759,60.

«Sono stati avviati i lavori di completamento della tribuna e dei servizi annessi della piscina comunale scoperta, finanziati con i fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 1).

In particolare, i lavori, i cui tempi di esecuzione previsti sono di 563 giorni per l’importo di € 4.326.759,60, consentiranno la realizzazione degli spogliatoi e dei servizi a uso esclusivo della vasca esterna della piscina comunale, la razionalizzazione degli accessi separati per atleti e pubblico, e la sistemazione dell'area limitrofa, destinata a parcheggio.

Si esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall’Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi dell’Area dei Lavori Pubblici, che ha permesso di avviare un'opera PNRR nel rispetto dei tempi di affidamento e inizio lavori.

Adesso saremo impegnati nel seguire l’esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma per consegnare l’opera alla cittadinanza nei tempi previsti, migliorando così le condizioni delle strutture sportive e dei servizi offerti».



Lo dichiara l’assessore LL.PP. Salvatore Orlando.

Fonte: Comune di Palermo

