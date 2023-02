Decreto semplificazioni

Pnrr, approvato Decreto semplificazioni: stop cessione dei crediti e sconto in fattura *VIDEO*

Divieto di acquisto dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali. A partire da quelli per il Superbonus.

17/02/2023

Divieto di acquisto dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali. A partire da quelli per il Superbonus. Era il timore dell'Ance e delle altre associazioni di impresa e il Cdm ha approvato il relativo provvedimento. "Abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali e regioni di procedere a questi sconti - ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico, nonché, soltanto per i futuri progetti presentati da domani, la possibilità di accedere a credito d'imposta lo sconto mentre rimarranno pienamente in vigore tutte le forme di bonus però solo nella forma di detrazione d'imposta".

Il governo è consapevole delle difficoltà per le imprese. Palazzo Chigi, ha puntualizzato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nella conferenza stampa seguita al Cdm, "intende aprire da subito un'interlocuzione con le associazioni di categoria, vi anticipo che nel tardo pomeriggio di lunedì li incontreremo a P.Chigi per ricevere i loro contributi".

Le ragioni che hanno spinto a varare la misura le ha spiegate invece il vicepremier Antonio Tajani. ''Si è deciso di intervenire e bloccare in futuro questa cessione, perché c'è stata una lievitazione dei crediti e, ahimè è mancata nel governo precedente una pianificazione. Si è lasciato lievitare il numero dei crediti senza un controllo e delle verifiche. Ci siamo trovati di fronte a una situazione ormai praticamente quasi fuori controllo. Per questo è stato necessario intervenire'' con un decreto. Si tratta, quindi, di un'azione a "tutela di cittadini, imprese e banche per impedire che una mancanza di controllo in passato, provocasse danni gravi all'economia''.





