Pnrr, Schlein: ''Pd preoccupato, rappresenta occasione che non si può perdere''

''Abbiamo un problema serio di evasione fiscale, ma non è ineluttabile. Bisogna fare scelte coraggiose'', ha detto Elly Schlein.

"Il Pd è molto preoccupato per l'attuazione del Pnrr, il piano rappresenta una occasione che non si può perdere". Così Elly Schlein, segretaria Pd, a margine del Festival dell'Economia.

"Da mesi chiediamo al governo di venire a riferire in Aula sulle modifiche che intendono portare. Abbiamo un problema serio di evasione fiscale, ma non è ineluttabile. Bisogna fare scelte coraggiose e serve rendere più equo e progressivo il sistema".

Sulla guerra in Ucraina, "vorrei un ruolo più deciso dell'Europa e per avere ruolo non bisogna avere amici sbagliati".

