Politiche culturali a Palermo, interrogazione dei consiglieri dell'opposizione

''Pretenderemo trasparenza ogni qualvolta tornerà lo spettro di una gestione opaca, come a nostro avviso accade con l'istituzione del nuovo ufficio Grandi Eventi'', dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

08/01/2024

«Le politiche culturali per una città, soprattutto per Palermo, sono fondamentali. Perciò vogliamo vedere chiaro su quanto sta accadendo con l’amministrazione Lagalla, che non sta certamente dando prova di essere all’altezza di immaginare una promozione della cultura come la nostra città meriterebbe.

Pretenderemo trasparenza ogni qualvolta tornerà lo spettro di una gestione opaca, come a nostro avviso accade con l’istituzione del nuovo ufficio Grandi Eventi. Ciò è ancora più importante in vista dell’anno che ci attende, con la imminente celebrazione del 400 Festino di Santa Rosalia.



Palermo merita di restare riferimento del panorama culturale europeo, con la qualità per cui si è contraddistinta soprattutto negli ultimi anni. Così come i cittadini e le cittadine meritano di sapere che le finanze del Comune di Palermo vengono gestite correttamente.



Ciò passa anche per ruoli di responsabilità attribuiti attraverso un inequivocabile criterio di competenza e qualità ed è per questo che abbiamo chiesto maggiore chiarezza, attraverso un’interrogazione, sulla nomina del nuovo dirigente dell’Ufficio Grandi Eventi.



Non vorremmo infatti rappresenti la prima di una serie di scorciatoie esperite dalla Giunta Lagalla per scavalcare regole che esistono e di cui pretenderemo il rispetto a tutela dei palermitani e delle palermitane».



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.



