Ponte Corleone, Assessore Prestigiacomo: ''Dichiarazioni populiste non aiutano i cittadini a conoscere la verità''

''Il Comune ha avuto la possibilità di riaprire il Ponte con le dovute prescrizioni e cautele imposte da chi ha fatto i rilievi'', così in una nota stampa l'assessore Maria Prestigiacomo.

"Dopo quanto relazionato dalla Icaro Progetti nell’ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del Ponte Corleone, da oggi la struttura torna transitabile in entrambe le due corsie per senso di marcia. Il Comune sta, inoltre, sta monitorando il traffico per l'eventuale riapertura le strade laterali. Va, tuttavia, precisato che il problema Ponte Corleone ha origine nel 2002, quando venne fatta la prima relazione sullo stato della struttura e, in seguito, i primi lavori di consolidamento, richiesti dai professionisti che allora si occuparono delle prime indagini. A questi primi interventi, nel 2018, se ne aggiunsero altri, fatti dall'attuale Amministrazione che, nel 2021, è intervenuta nuovamente anche sulle gronde laterali, che provocavano infiltrazioni, e sui giunti più ammalorati.

Oggi l'Anas sta redigendo il progetto di messa in sicurezza del Ponte, che sarà ultimato entro Giugno e, a settembre, grazie alle somme destinate dal Patto per il Sud alla Circonvallazione di Palermo, inizieranno i lavori di messa in sicurezza. A proposito di questi fondi, va precisato, tuttavia, che dei 50 milioni inizialmente destinati alla nostra città, possiamo disporre soltanto di 10 milioni, dei quali, tolte le progettazioni per ponti laterali e svincolo Perpignano, solo i 7 rimanenti potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza del ponte.

Ricordiamo, infine, che dopo una denuncia fatta alla Procura della Repubblica, i Vigili del Fuoco hanno imposto al Comune vincoli stringenti sia sulla velocità che sui carichi a tutela della pubblica sicurezza pubblica e lo stesso Comune è stato obbligato a relazionare alla Procura mensilmente. Precisato quanto sopra, oggi, alla luce della relazione della Icaro Progetti che, con la sua Certificazione, garantisce la transitabilità del ponte per altri cinque anni e delinea la percentuale di sicurezza della struttura, il Comune ha avuto la possibilità di riaprire il Ponte con le dovute prescrizioni e cautele imposte da chi ha fatto i rilievi.

Quindi, allo stato attuale, affermare che il Comune ha sbagliato a fare le precedenti restrizioni dimostra che si parla senza conoscere la realtà dei fatti. Le dichiarazioni populiste di chi non conosce quanto accaduto prima non aiutano i cittadini a conoscere la verità su problemi che hanno dovuto vivere sulle proprie spalle".

Lo scrive in una nota stampa l'assessore Maria Prestigiacomo.

