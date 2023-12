Ponte Corleone, Chinnici: ''Con la riapertura della corsia direzione Catania la circolazione riprenderà in modo regolare''

Ponte Corleone

''Adesso la circolazione potrà riprendere in modo regolare e l’amministrazione comunale di Roberto Lagalla è impegnata nel raggiungimento del prossimo obiettivo che è il raddoppio del ponte'', ha dichiarato Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale.

«La riapertura della corsia direzione Catania del ponte Corleone è un'ottima notizia, ma è soprattutto l'esito di scelte politiche e amministrative ponderate e lungimiranti.

Il commissariamento dell'opera e la nomina di Matteo Castiglioni, fortemente voluti da Davide Faraone, da Totò Orlando e dal nostro gruppo politico ha consentito di sbloccare un intervento che era finito nelle sabbie mobili e che oggi termina garantendo la messa in sicurezza dell’infrastruttura e la tutela della pubblica incolumità.

Adesso la circolazione potrà riprendere in modo regolare e l’amministrazione comunale di Roberto Lagalla è impegnata nel raggiungimento del prossimo obiettivo che è il raddoppio del ponte.

Il cantiere è stato attivo tutti i giorni, anche per le feste e persino di notte, a dimostrazione di come anche a Palermo, se c'è la volontà, i lavori possono essere conclusi nei tempi previsti: una prova di buon governo di cui andiamo orgogliosi e che finalmente ricollega la Sicilia occidentale con quella orientale. Un particolare ringraziamento a Castiglioni per l'eccellente lavoro».

