Ponte Corleone, Mancuso: ''Odissea finita per tutti gli automobilisti palermitani''

''Un altro passo avanti per una città più vivibile'', ha dichiarato il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso.

«Esprimo compiacimento per la fine dei lavori sulla carreggiata in direzione Catania, il ponte Corleone è percorribile interamente in tale direzione. Odissea finita per tutti gli automobilisti palermitani e non che vogliono collegarsi con l'autostrada Catania/Messina.



Un altro passo avanti per una città più vivibile. Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Salvatore Orlando per l'impegno preso e mantenuto».



Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso.

