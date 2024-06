Ponte Corleone

Ponte Corleone, rettificata l'ordinanza: lavori dal 20 giugno al 4 luglio

Rettificata l'ordinanza per il lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone.

Pubblicata il: 19/06/2024

L'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo, per consentire lo svolgimento dei lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, ha emesso un provvedimento di rettifica dell'ordinanza n. 708 del 11/06/2024.

La nuova ordinanza rettifica il precedente provvedimento e, secondo lo schema e la planimetria allegati, parte integrante del provvedimento valido in notturna, con la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa, per l’esecuzione delle operazioni di posa in opera dei giunti di dilatazione in corrispondenza degli spazi compresi tra una campata e quella successiva, mediante cantieri mobili, ordina la regolamentazione viaria con restringimento della carreggiata del viale Regione Siciliana direzione Catania del Ponte Corleone – corsia lato valle: dalle ore 21:00 del giorno 20 giugno fino alle ore 6:00 del giorno 04 luglio 2024, fermo restando le limitazioni disposte dall’O.D. n° 1677 del 20/12/2023.

Fonte: Comune di Palermo

