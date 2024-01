ponte Oreto

Ponte Oreto, Imperiale: ''Dopo tanti anni di attesa in primavera partiranno i lavori''

La procedura č giunta al termine e nella prossima primavera inizieranno i tanto attesi lavori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2024 - 11:48:07 Letto 834 volte

"Dopo tanti anni di attesa, in primavera partiranno i lavori sul ponte Oreto, un'opera strategica per i palermitani che, dopo la conclusione delle opere, potranno usufruire anche della pista ciclabile. Insieme a tutta la IV Commissione consiliare, ci siamo battuti affinchè si arrivasse alla conclusione di questo iter burocratico e ci siamo riusciti: con l'approvazione degli ultimi documenti contabili in Consiglio comunale, infatti, la procedura è giunta al termine e nella prossima primavera inizieranno i tanto attesi lavori. Un ringraziamento all'assessore Orlando che in questi mesi si è impegnato affinchè si giungesse ad una data per l'inizio dei lavori".

Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!