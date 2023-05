Salvini a Catania

Ponte sullo Stretto, Salvini a Catania: ''Costerà quanto un anno di reddito di cittadinanza e che durerà decenni e decenni''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2023 - 00:01:51 Letto 709 volte

"I 14 miliardi per il Ponte di Messina si troveranno in legge di bilancio, si comincerà a partire. I siciliani ogni anno perdono 6 miliardi di euro per la mancanza di un collegamento diretto. E' un ponte che costerà quanto un anno di reddito di cittadinanza e che durerà decenni e decenni". Lo ha detto Matteo Salvini arrivando a Catania per la chiusura della campagna elettorale del candidato Enrico Trantino.

"Da dicembre si parte con i finanziamenti, l'obiettivo è partire con i cantieri nell'estate 2024, dopo 54 anni è una bella soddisfazione", ha detto.

"Per me è una emozione, da ministro e da italiano, avere finalmente approvato dopo 50 anni di chiacchiere il progetto del ponte di tutti gli italiani. Perché non è solo il ponte che unisce la Sicilia alla Calabria, è il ponte di tutti gli italiani", ha aggiunto.

"Il ponte porterà 100 mila posti di lavoro, veri, per i ragazzi, per gli operai - ha detto ancora - che permetterà a milioni di siciliani ci potersi collegare velocemente al resto d'talia e d'Europa".

"Ma il ponte non basta, ci sono 11 miliardi per le ferrovie tra Catania, Messina e Palermo - ha affermato - quasi 30 miliardi di investimenti veri di cantieri, opere pubbliche in Sicilia, mi rende orgoglioso".







Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Facebook Catania

