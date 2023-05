Politica

Possibili alleanze politiche, Conte: ''Noi facciamo il nostro percorso autonomo, il Pd fa il suo

''C'è dialogo, ma non ci sono le condizioni per un'alleanza strutturale'', ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte.

09/05/2023

"Ho detto che non possiamo decidere noi al vertice se fare o meno un'alleanza. Noi facciamo il nostro percorso autonomo, il Pd fa il suo. C'è dialogo, ma non ci sono le condizioni per un'alleanza strutturale. Non mi sembra di avere detto nulla di nuovo".

Così il leader M5s, Giuseppe Conte, su una possibile alleanza tra pentastellati e Pd. Lo fa a Torre del Greco dove Pd e M5s sostengono lo stesso candidato sindaco.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Instagram Conte

