Posti H

Posti H di fronte all'ex Charleston, D'Alessandro: ''Fondamentali per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area per le persone con disabilità''

Emessa ordinanza che prevede l'installazione dei primi posti H di fronte allo stabilimento balneare ex Charleston. Attualmente, gli uffici stanno lavorando per ulteriori stalli lungo il lungomare di viale Regina Elena.

19/06/2024

«Grazie all'iniziativa del Garante dei disabili e al mio personale impegno di portare la problematica in Commissione urbanistica, mobilità e traffico, di cui sono componente, è stata emessa l'ordinanza n. 713/2024 a integrazione della n. 661/2024, che prevede l'installazione dei primi posti H di fronte allo stabilimento balneare ex Charleston. Attualmente, gli uffici stanno lavorando per ulteriori stalli lungo il lungomare di viale Regina Elena.

Era fondamentale prevedere questi stalli per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area per le persone con disabilità. Ringrazio l'assessore Falzone per aver dato seguito alle istanze delle famiglie dei disabili, con il Garante che si è fatto portavoce, dimostrando sensibilità e attenzione verso le necessità di accessibilità e inclusività nella nostra comunità.

Desidero anche ringraziare la Commissione urbanistica, mobilità e traffico che si è dimostrata compatta nel portare avanti questa importante istanza per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, che da adesso potranno agevolmente fruire di uno dei luoghi più belli e amati della nostra città come Mondello. Questo è solo il primo passo verso la completa fruizione dell’intera zona. Continuerò a chiedere una vera pedonalizzazione che possa permettere ai cittadini di godere di Mondello nella massima sicurezza».

Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Tiziana D'Alessandro.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

