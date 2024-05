Albero Falcone

Potatura Albero Falcone: Limitazione temporanea della circolazione in via Notarbartolo

Limitazione temporanea della circolazione veicolare in via Notarbartolo per la potatura dell'Albero Falcone.

Pubblicata il: 15/05/2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi l’ordinanza 560, che dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare per la potatura dell’Albero Falcone.

Nel dettaglio, in via Notarbartolo - tra la via Francesco Lo Jacono e via Piersanti Mattarella - dalle ore 00.30 alle ore 3.30 di stanotte (giovedì 16 maggio), e comunque fino a cessata esigenza, viene disposta la chiusura al transito veicolare. Contestualmente, prosegue il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto.

