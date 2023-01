Benzina

Prezzo Benzina, Salvini: ''Contento dei controlli a tappeto. In Cdm valutare se intervenire e se ci siano denari per intervenire''

Matteo Salvini ha annunciato che nel Cdm previsto per il pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, i ministri ragioneranno ''se tra guerra, caro materiali e caro materie prime sia il caso di intervenire, se ci siano denari per intervenire''.

10/01/2023

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato che nel Cdm previsto per il pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, i ministri ragioneranno "se tra guerra, caro materiali e caro materie prime sia il caso di intervenire, se ci siano denari per intervenire''.

"Sono contento - ha spiegato il ministro - che ci siano dei controlli a tappeto perché qualcuno ahimè, anche in questo caso, come per gas e luce, ne sta approfittando. Per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un'altra'', osservava.

Quindi, intanto occorre ''bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando. Poi conto che i prezzi in discesa arrivino anche alla pompa di benzina perché non può calare il prezzo del barile e aumentare il prezzo al distributore''.

