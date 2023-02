Processo Ruby ter

Processo Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto: il fatto non sussiste

Nell'ambito del processo Ruby ter, Silvio Berlusconi è stato assolto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2023 - 14:03:40 Letto 725 volte

Nell'ambito del processo Ruby ter, Silvio Berlusconi è stato assolto. Il leader di Forza Italia era imputato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, per cui la procura aveva chiesto una condanna di 6 anni.

Per i giudici del Tribunale di Milano "il fatto non sussiste". Assoluzione anche per tutti gli altri 28 imputati.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!