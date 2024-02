cimitero dei Rotoli

Protesta a Vergine Maria, Cgil: ''Sbagliato definire scagnozzi chi legittimamente esprime preoccupazioni per il proprio territorio''

Dichiarazione del segretario Cgil Palermo Dario Fazzese, a proposito delle polemiche con i residenti di Vergine Maria, che ieri hanno protestato davanti al cimitero dei Rotoli in occasione dell'arrivo del sindaco e di componenti dell'amministrazione per presentare il piano del Comune.

Pubblicata il: 16/02/2024

“Se l’atteggiamento dell’amministrazione comunale è di definire ‘scagnozzi’ i cittadini di una borgata, legittimamente preoccupati per il proprio territorio, chi fa politica dovrebbe andare più a scuola di democrazia e impegnarsi nell’ascolto dei bisogni di una comunità”. Lo dichiara il segretario Dario Fazzese, a proposito delle polemiche con i residenti di Vergine Maria, che ieri hanno protestato davanti al cimitero dei Rotoli in occasione dell’arrivo del sindaco e di componenti dell’amministrazione per presentare il piano del Comune.

Fonte: Cgil Palermo

