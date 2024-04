Reddito alimentare

Reddito alimentare, Imperiale: ''Potrebbe essere un aiuto significativo per migliaia di famiglie palermitane''

"Palermo è tra i comuni capoluogo scelti per la sperimentazione del progetto 'Reddito alimentare'. Si tratta di un'iniziativa molto valida dal punto di vista dell'assistenza alle fasce sociali molto deboli. Dopo l'eliminazione del reddito di cittadinanza, infatti, tanti cittadini si trovano in gravi condizioni di disagio. Questo sostegno potrebbe essere un aiuto significativo per migliaia di famiglie palermitane". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Salvatore Imperiale presidente IV Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Depositphotos

