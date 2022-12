Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, a Palermo tornano in piazza i disoccupati contro la Manovra

I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e non hanno a carico minori, disabili o anziani perderanno il sussidio nel 2023, dopo sette mesi.

Pubblicata il: 21/12/2022

Tornano in piazza i disoccupati palermitani percettori del reddito di cittadinanza, dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura.

I manifestanti sono partiti dal Castello della Zisa e hanno attraversato via Lascaris e via Imera, per raggiungere il palazzo della Regione.

Fonte: Ansa

