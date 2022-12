reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, Conte a Palermo: ''Governo nuove risorse dal togliendoli ai poveri''

''Non si rendono conto che il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale, per garantire un sistema di protezione che rende più forte la nazione'', dice Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2022 - 13:28:39 Letto 718 volte

"Sempre peggio, le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vuole addirittura anticipare i tagli al reddito di cittadinanza rendendoli ancora più pesanti. E' un disegno irragionevole. Non si rendono conto che il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale, per garantire un sistema di protezione che rende più forte la nazione". Cosi il leader del M5S Giuseppe Conte, che sta incontrando la gente nel quartiere popolare dello Zen a Palermo e incontrerà alcuni percettori del reddito di cittadinanza.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Conte

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!