Reddito di cittadinanza, cosa cambia: assegno per sette mesi e corsi di formazione. Basta un no e si perde il sussidio

Dalla Commissione Bilancio confermato l'assegno per sette mesi. I giovani che non hanno finito la scuola dell'obbligo dovranno seguire corsi di formazione. La quota destinata a pagare l'affitto andrà direttamente al padrone di casa.

Il reddito di cittadinanza cambia ancora nell'ultima versione della Manovra uscita dalla commissione Bilancio, con una nuova stretta che porta altri fondi e riduce l'universalità dell'intervento. Tre i capisaldi a partire dall'assegno che verrà erogato per sette mesi (e non otto). Scompare il concetto di offerta "congrua" di lavoro: sarà il no alla prima proposta di impiego a far saltare l'erogazione del reddito (non verranno più considerate esperienze e competenze del candidato e nemmeno la distanza dal luogo di lavoro). Per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell'obbligo la possibilità di usufruire del reddito sarà condizionata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione. La terza novità riguarda chi invece utilizza il reddito per pagare l'affitto. La quota non sarà più a disposizione del beneficiario ma versata direttamente al proprietario dell'immobile.

Tra le novità c'è che l'assegno sarà erogato per 7 mesi e non per 8 come stabilito nella legge originaria uscita dal cdm. Una mossa che consente di risparmiare oltre 200 milioni in più rispetto alle previsioni, facendo salire la dote del reddito a quasi un miliardo di euro. Una maxicopertura a cui corrisponde, per aiutare chi si trova in povertà assoluta, un microstanziamento da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 destinato alla sperimentazione nuovo reddito alimentare, voluto dal Pd per distribuire pacchi di prodotti invenduti e ridurre così lo spreco

