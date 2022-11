Reddito di cittadinanza, Renzi: ''Conte pronto alla guerra civile, chiederà aiuto a Putin? Non è un linguaggio giusto''

Reddito di cittadinanza

"Sul Reddito di cittadinanza Giuseppe Conte dice che è pronto alla guerra civile, non è un linguaggio giusto, bisognerebbe chiedere se per la guerra civile chiamerà Putin come ha fatto per il covid". Così Matteo Renzi, ospite di 'stasera Italia' su Rete 4.

E sul rapporto con il leader del Pd Enrico Letta e alla mancata alleanza elettorale, Renzi attacca: "Enrico è rimasto a quella campanella, al rancore. Io gli avevo pure detto che ero disposto a non candidarmi".

"Letta lo hanno chiamato da Parigi per questo: serviva qualcuno che unisse il partito perché era contro Renzi. Dopo di che, non parlo delle primarie del Pd. So solo che chiunque sarà eletto farà meglio di Letta".

