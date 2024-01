regolamento movida

Regolamento movida, riunione tra Prefettura e Comune. Lagalla, Forzinetti e Falzone: ''Politica chiamata ad essere responsabile e unita''

Nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza dei capigruppo insieme ai presidenti di commissione per proporre alcuni subemendamenti che recepiranno le indicazioni ricevute dal comitato.

Pubblicata il: 25/01/2024 - 17:30:02

"Ringraziamo il Comitato di ordine per la sicurezza pubblica della Prefettura per aver esaminato con attenzione il regolamento movida proposto dall'amministrazione comunale. Durante la riunione di oggi abbiamo condiviso una strategia comune di interventi che il regolamento da noi proposto recepisce in tantissimi punti, quali ad esempio l'aumento degli standard di sicurezza all'interno dei locali di pubblico spettacolo e degli esercizi di somministrazione con intrattenimento. Ulteriore elemento di condivisione è stato quello relativo alle restrizioni sulla somministrazione di alcolici, sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e, infine, sulla determinazione del concetto di occasionalità per gli esercizi pubblici con intrattenimento occasionale. Nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza dei capigruppo insieme ai presidenti di commissione e proporremo alcuni subemendamenti che recepiranno le indicazioni ricevute dal comitato. La politica oggi è chiamata ad essere responsabile e unita per l'interesse di tutti gli attori coinvolti, imprese e cittadini”.

Così il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone.

