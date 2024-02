regolamento movida

Regolamento movida, Zacco: ''Approvazione è una priorità essenziale per Palermo ma non la soluzione contro la violenza''

''L'approvazione del regolamento ''movida'' è una priorità dell'Amministrazione Lagalla ed è un atto essenziale per la città'', dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

«Apprendo dalla stampa che riguardo al regolamento "movida" la maggioranza ha cassato le indicazioni pervenute dalla Prefettura, una notizia inesatta.

Durante la riunione congiunta con i capigruppo di maggioranza, con i presidenti di commissioni in presenza degli assessori Forzinetti, Falzone, Carta e con il comandante della Polizia Municipale, abbiamo analizzato dettagliatamente gli emendamenti e subemendamenti presentati dalla maggioranza, per poi procedere con le opposizioni a una valutazione delle loro proposte, il tutto tenendo conto dei suggerimenti proposti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che con grande rispetto istituzionale non ha prevaricato le decisioni assunte dall'Amministrazione comunale, ma ha solamente chiesto che venga approvato un regolamento chiaro senza libere interpretazioni, al fine di evitare ulteriore caos che crei disagi sia agli enti preposti alle verifiche amministrative sia agli esercenti.

L'approvazione del regolamento "movida" è una priorità dell'Amministrazione Lagalla ed è un atto essenziale per la città ma, come più volte evidenziato, non credo sia la soluzione ai tragici atti di violenza avvenuti negli ultimi mesi nella nostra città e in tutti i grandi centri metropolitani».



Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

Fonte: Comune di Palermo

