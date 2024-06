Costa Sud

Reinserito il progetto Amap per la ''Costa Sud'' tra le opere da finanziare con il Pnrr. Lagalla: ''Opera strategica per Palermo''

Gli intoppi burocratici sono stati rimossi con celerità a seguito dell'intervento del sindaco Roberto Lagalla e della immediata disponibilità del Ministro Matteo Salvini.

Pubblicata il: 21/06/2024

L’Amap ha ottenuto il reinserimento del suo progetto relativo agli interventi nella zona Oreto tra le opere finanziabili attraverso i fondi Pnrr. Si chiude positivamente una vicenda che sembrava destinata ad altra conclusione: infatti, dopo una bocciatura nella prima fase istruttoria, gli intoppi burocratici sono stati rimossi con celerità a seguito dell’intervento del sindaco Roberto Lagalla e della immediata disponibilità del Ministro Matteo Salvini.

“Il reinserimento del progetto Amap per la realizzazione della rete idrica da Romagnolo ad Acqua dei Corsari tra le opere finanziabili con fondi Pnrr – afferma il sindaco Roberto Lagalla - è una bella notizia per Palermo e in particolare per un’ampia porzione della città che da sempre fa i conti con un’erogazione dell’acqua a giorni alterni. Proprio quest’opera, oltre a dotare più di 250 mila cittadini di una rete nuova e moderna, permetterà di superare questo limite. L’Amministrazione si è immediatamente adoperata per non perdere le risorse per il progetto di una delle sue aziende partecipate e di questo ringrazio il Ministro Salvini che fin da subito si è mostrato disponibile e sensibile verso un’infrastruttura strategica per la città”.

Il Ministero ha comunicato in via ufficiale la disponibilità a rivedere alcuni passaggi relativi alla tempistica progettuale intermedia, richiedendo nello stesso tempo ad Amap garanzie sulla effettiva capacità di concludere l’opera nella sua interezza entro la data indifferibile del marzo 2026. In due giorni appena, rispettando anche i termini di tale richiesta, Amap ha confermato quanto previsto in fase di presentazione dell’istanza che riguarda gli interventi specifici sulla rete di distribuzione idrica ubicata a destra dell’Oreto. In pratica entro i primi 90 giorni del 2026 Amap si è assunta l’impegno di realizzare l’assetto definitivo delle alimentazioni delle sottoreti Brancaccio-Romagnolo, Stazione, Centro Storico e Politeama, oltre a una serie di adeguamenti tecnologici relativi all’ottimizzazione del servizio e alla misura della qualità dell’acqua.

L’intervento sarà interamente finanziato da risorse pubbliche - per la precisione si tratta di 49.550.000 di euro- riguarda una popolazione di circa 255.000 abitanti e consentirà, primo fra tutti gli obiettivi, di abolire la turnazione di erogazione idrica nei quartieri della costa sud di Palermo.

