Renzi a Calenda: ''Faccia quello che vuole, basta fango. Terzo Polo fallito per le sue ambizioni personali''

''Basta con il fango in questi giorni una serie di figure ridicole'', ha detto Matteo Renzi.

"Un liberale non usa il giustizialismo, non confonde un avviso di garanzia con una condanna. Ma Calenda faccia quello che vuole". Parola di Matteo Renzi, oggi a Quarta Repubblica su Rete4.

"Io sono stato accusato, aggredito, insultato. E' vero - continua il leader Iv - che faccio conferenze. Come succede a tanti altri ex-premier. E questa attività la facevo anche 6 mesi fa, quando a Calenda gli serviva il simbolo per non raccogliere le firme alle politiche... Io penso che quello che sia accaduto sia ingeneroso verso i tanti che vogliono votare Terzo Polo, progetto fallito per ambizioni personali di qualcuno. Basta con il fango in questi giorni una serie di figure ridicole.

