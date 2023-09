elezioni Europee 2024

Renzi si candida alle elezioni Europee del 2024 con la lista ''Il Centro''

04/09/2023

Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, lancia la lista "Il Centro" e si candida alle elezioni Europee del 2024.

"Ci candideremo alle elezioni Europee con il brand "Il Centro". Mi metterò in gioco anch'io candidandomi". "E non saremo soli. Abbiamo 9 mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettermi in gioco sarò io candidandomi".

Renzi ha annuniato che la sua candidatura per le Europee sarà nel collegio di Milano.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Renzi

