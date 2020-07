Responsabilità nubifragio, M5S: ''Lite Orlando-Musumeci danneggia cittadini che vogliono risposte''

Nubifragio

ResponsabilitÓ nubifragio, M5S: ''Lite Orlando-Musumeci danneggia cittadini che vogliono risposte''

''Leoluca Orlando e Nello Musumeci a vicenda si rinfacciano le responsabilitÓ per il nubifragio, ma i cittadini chiedono solo risposte e soluzioni'', dichiarano i parlamentari nazionali del M5S.

"In questo botta e risposta tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dove a vicenda si rinfacciano le responsabilità per il nubifragio che ha colpito Palermo, a perdere sono solo i cittadini che da anni chiedono risposte e soluzioni a problemi purtroppo noti. Vogliamo invece ringraziare pubblicamente Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e l’Esercito per il loro soccorso e, come già anticipato da Vito Crimi, vogliamo rassicurare i palermitani dicendo che lo Stato c’è e si impegnerà per aiutare la comunità colpita a risollevarsi”. Lo dichiarano i parlamentari nazionali Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.

