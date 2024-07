manutenzione strade

Rifacimento asfalto asse Porto/via Belgio, Canto e Pernice: ''Si iniziano a vedere i primi segnali concreti''

''Si iniziano a vedere i primi segnali concreti anche relativamente all'annoso tema del rifacimento degli assi stradali'', dichiarano il consigliere comunale Leonardo Canto e il consigliere della VI Circoscrizione Fabio Pernice.

Pubblicata il: 30/07/2024

«Esprimiamo soddisfazione per la prosecuzione dei lavori di rifacimento dell’asfalto dell’asse Porto - via Belgio, che da oggi hanno interessato la piazza Giovanni Paolo II e che nei prossimi giorni riguarderanno tutta la via Alcide De Gasperi.

Finalmente, dopo anni di attesa, grazie al lavoro dell’amministrazione Lagalla, dell’assessore ai Lavori pubblici Totó Orlando e del Consiglio comunale, si iniziano a vedere i primi segnali concreti anche relativamente all’annoso tema del rifacimento degli assi stradali.

Invitiamo i residenti a rispettare i segnali di divieto di sosta, onde consentire una più spedita esecuzione dei lavori».



Lo dichiarano il consigliere comunale Leonardo Canto e il consigliere della VI Circoscrizione Fabio Pernice, entrambi di “Lavoriamo per Palermo”.

Fonte: Comune di Palermo

