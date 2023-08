rifiuti

Rifiuti, Inzerillo: ''Cittadini dei comuni limitrofi utilizzano i nostri quartieri come una discarica''

''Molti quartieri della nostra città sono diventati discariche a cielo aperto a causa dell'inciviltà di alcuni palermitani e, come se non bastasse, anche dei cittadini residenti nei comuni limitrofi che utilizzano la nostra città come una discarica'', afferma il il consigliere comunale Giovanni Inzerillo.

02/08/2023

«Le segnalazioni circa il problema della migrazione dei rifiuti provenienti dagli altri paesi, in sfregio alla nostra città, sono ormai all’ordine del giorno, un problema costante e oramai noto, che si verifica soprattutto nelle zone periferiche, come via Messina Marine, via Galletti, via Padre M. Kolbe, viale Regione Siciliana Nord-Ovest. Molti quartieri della nostra città sono diventati discariche a cielo aperto a causa dell’inciviltà di alcuni palermitani e, come se non bastasse, anche dei cittadini residenti nei comuni limitrofi che utilizzano la nostra città come una discarica, creando inevitabilmente disagi di carattere igienico-sanitario ai residenti.

Come capogruppo di Forza Italia ho richiesto con urgenza l’installazione di telecamere fisse col fine di limitare il crearsi di discariche abusive nella città di Palermo, cercando di identificare i soggetti incivili e sanzionarli per questi atti indecorosi che poco hanno a che vedere con l’immagine reale che questa amministrazione vuole per Palermo».

Lo dichiara il consigliere comunale Giovanni Inzerillo.

