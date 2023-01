rifiuti

Rifiuti, Randazzo: ''A Palermo la gestione resta fallimentare''

''Pessima la gestione della Rap sulla raccolta differenziata con i quantitativi in discarica che continuano a non ridursi'', dice il consigliere Randazzo Antonino capogruppo del Movimento 5 Stelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2023 - 10:17:40 Letto 723 volte

"La gestione dei rifiuti a Palermo resta fallimentare. Gravi i ritardi sulla VII vasca dì Bellolampo con la consegna slittata adesso ad aprile 2023. Pessima la gestione della Rap sulla raccolta differenziata con i quantitativi in discarica che continuano a non ridursi ed un totale blocco della società guidata da Girolamo Caruso della estensione del porta a porta clamorosamente fermo da novembre 2018 quando fu avviato lo step Borgo Vecchio e in alcune zone del centro storico. A tal proposito sarebbe utile comprendere che fine abbiano fatto i kit per estendere la differenziata porta a porta in tutta la seconda circoscrizione finanziati con fondi del Ministero dell’Ambiente nel 2016". Lo ha dichiarato il consigliere Randazzo Antonino capogruppo del Movimento 5 Stelle.

