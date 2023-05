riforme istituzionali

Riforme, Meloni incontra le opposizioni: ''Alla ricerca di un dialogo più ampio possibile''

''E' stato un dialogo aperto, franco e collaborativo che ci ha aiutato ad avere le idee più chiare'', ha detto il premier Giorgia Meloni al termine delle consultazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2023 - 00:02:00 Letto 709 volte

Giorgia Meloni ha affrontato la prima giornata di dialogo tra maggioranza e opposizioni sul tema delle riforme costituzionali.

"E' stato un dialogo aperto, franco e collaborativo che ci ha aiutato ad avere le idee più chiare. Continueremo con altri come la Conferenza Stato-Regioni, con i sindaci e all'esito del ragionamento, fermo restando l'impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale, formuleremo la nostra proposta" ha detto il premier Giorgia Meloni al termine delle consultazioni. "Tra gli obiettivi del governo ci sono le riforme per garantire due obiettivi, la stabilità e il rispetto dei voti dei cittadini nelle urne. Abbiamo avviato un confronto con le forze di opposizione per vedere se ci potesse essere una convergenza. Il nostro obiettivo è garantire una democrazia più matura, che non abbia i problemi di instabilità che abbiamo vissuto in passato. Sulla base di quello che abbiamo ascoltato dalle diverse delegazioni elaboreremo una proposta, mi pare che a monte vi sia una chiusura netta su un'elezione diretta del presidente della Repubblica, mentre mi sembra ci siano posizioni più variegate sull'elezione del presidente del Consiglio"

"Il governo ha da sempre nel proprio programma l'idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze parlamentari", ha dichiarato la Meloni.

Gli obiettivi delle riforme sono "fondamentalmente due", ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia. "Stabilità della legislatura, come si fa a garantire nell'attuale sistema quando si va al voto e si elegge una maggioranza di far durare il governo che i cittadini hanno indicato di volere e per cinque anni. Ancora più importante come si fa a garantire che il governo che si forma dopo le elezioni sia rispettoso del voto. È importante che ci sia un collegamento il più possibile diretto fra le indicazioni di voto e il governo".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!