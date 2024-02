via Erice

Riqualificazione immobili via Erice, Lagalla: ''Al lavoro per provare a restituire le abitazioni a un anno dagli incendi''

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo sta eseguendo ultimi rilievi sulle abitazioni, al termine dei quali l'obiettivo dell'amministrazione è far partire il prima possibile i lavori di ristrutturazione.

"Il Comune prosegue le attività per riqualificare gli immobili di via Erice, colpiti dagli incendi della scorsa estate. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo sta eseguendo ultimi rilievi sulle abitazioni, al termine dei quali l’obiettivo dell’amministrazione è far partire il prima possibile i lavori di ristrutturazione. Siamo al lavoro per provare a restituire le abitazioni ai nuclei familiari a un anno dagli incendi, ma, in ogni caso, fino a quando gli immobili non saranno di nuovo fruibili, il Comune proseguirà le operazioni di ospitalità delle famiglie, attività coordinata dall’assessorato alle Politiche sociali. In questa cornice di interventi si inserisce l’atto di solidarietà dell’azienda Fortezza che si è proposta di installare tutti gli infissi delle abitazioni danneggiate. Un atto verso il quale l’amministrazione esprime apprezzamento e profondo senso di gratitudine e che potrà certamente velocizzare le opere di ristrutturazione". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla inerente le attività di riqualificazione degli immobili di via Erice che sono stati colpiti dagli incendi la scorsa estate.

