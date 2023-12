porticciolo Bandita

Riqualificazione porticciolo Bandita, Bonanno: ''Passo verso la rinascita di un'area importantissima per tutta Palermo''

''Segno tangibile di una Palermo che vuole crescere e di un'amministrazione che lavora affinché la città faccia un salto di qualità'', afferma Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al consiglio comunale di Palermo.

“Continua a tappe forzate la nostra azione amministrativa per il rilancio reale della costa sud. Con l’approvazione in consiglio comunale del progetto di riqualificazione del porticciolo della Bandita, facciamo un altro importante passo verso la rinascita di un’area importantissima per tutta la città.

Un ringraziamento sincero agli assessori, agli uffici, al commissario della ZES Carlo Amenta, ai colleghi di minoranza e a tutta la maggioranza per aver contribuito in maniera proficua al miglioramento e all’approvazione di questa delibera.

L’ulteriore passo avanti fatto oggi è una bella notizia per chi vive quella zona e per tutti i cittadini, segno tangibile di una Palermo che vuole crescere e di un’amministrazione che lavora affinché la città faccia un salto di qualità”.

Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al consiglio comunale di Palermo.

