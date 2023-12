porticciolo Bandita

Riqualificazione porticciolo Bandita, Terrani: ''Intervento di importanza strategica per la ripresa economica, sociale, paesaggistica ed ambientale''

Il Consiglio Comunale di Palermo ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera sul Progetto ''Riqualificazione del Porto della Bandita ed aree Portuali'' per un importo di 16 milioni circa con fondi Pnrr.

14/12/2023

"Oggi 14.12.2023 il Consiglio Comunale di Palermo ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera sul Progetto "Riqualificazione del Porto della Bandita ed aree Portuali" per un importo di 16 milioni circa con fondi P.N.R.R. dove sono previsti: oltre la bonifica e riqualificazione un porticciolo con circa 90 posti barca, una piscina per allenamenti, una piscina ricreativa, punto ristoro, corpo servizi piscina, corpo servizi porto e giardino pubblico con piantumazione alberi,essenze ed aree attrezzate. Questo è il secondo progetto dei quattro che è stato approvato dopo quello del "parco a mare allo Sperone".

Questo intervento riveste importanza strategica per la riqualificazione paesaggistica ed ambientale del tratto di litorale sud-Orientale "Costa-Sud " del Comune e per la ripresa economica e sociale dei quartieri limitrofi, e che si iscrive negli interventi riguardanti detto ambito territoriale finanziati con fondi PNRR per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di Euro circa. Grande soddisfazione esprime nell'interesse del territorio e della città".

Lo ha dichiarato il presidente della VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo Pasquale Terrani.

