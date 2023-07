Salario minimo

Salario minimo, il testo va in Aula: non sono stati votati emendamenti

La proposta di legge sul salario minimo presentata dalle opposizioni andrà direttamente all'esame dell'Aula di Montecitorio giovedì.

26/07/2023

Passa la linea del dialogo sul salario minimo che approderà in Aula il prossimo giovedì 27 luglio. Nella riunione in Commissione Lavoro della Camera non sono stati votati emendamenti, compreso quello soppressivo del provvedimento presentato dalle opposizioni unite.

Fonte: Adnkronos

