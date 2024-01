Rap

Salta incontro Rap-III Commissione consiliare, Figuccia: ''Presidente Todaro ancora alle prese con il pallottoliere per capire la somma da chiedere al Comune''

''Speriamo che nei prossimi giorni Todaro fornisca le cifre esatte dell'aumento del Piano economico finanziario della Rap, evitando magare di sparare numeri a casaccio e allarmare i contribuenti palermitani'', afferma Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione consiliare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2024 - 14:35:24 Letto 759 volte

“Stamattina, il presidente della Rap Giuseppe Todaro sarebbe dovuto venire in Terza Commissione consiliare per essere ascoltato sul Pef Tari e la presunta richiesta dell’azienda al Comune di avere aumentato il proprio budget di 33 milioni di euro, ma all’ultimo momento ha comunicato un imprevisto”. Lo afferma Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione consiliare.

“Probabilmente, il presidente Todaro è ancora alle prese con il pallottoliere per rifare i conti e cercare di capire bene la somma da chiedere al Comune e quindi ha preferito evitare il confronto con la sottoscritta e i colleghi consiglieri comunali della Terza Commissione per l’imbarazzo dopo la sua retromarcia, una decisione che apprezziamo, anche se purtroppo i palermitani, comunque, dovranno affrontare l’aumento dei costi della Tari, in un momento nel quale il servizio di raccolta dei rifiuti lascia parecchio a desiderare, a voler usare un eufemismo".

"Speriamo che nei prossimi giorni Todaro, che noi abbiamo regolarmente riconvocato, venga in Commissione e fornisca le cifre esatte dell’aumento del Piano economico finanziario della Rap, evitando magare di sparare numeri a casaccio e allarmare i contribuenti palermitani”.

Dichiarazione consiglieri comunali Ninni Abbate e Catia Meli: "Teniamo a ribadire il nostro dissenso circa la polemica sull’audizione del Presidente Rap Giuseppe Todaro"

“A seguito delle dichiarazioni della consigliera Figuccia, teniamo a ribadire il nostro dissenso circa la polemica sull’audizione del Presidente Rap Giuseppe Todaro. Non siamo interessati a partecipare ad un dibattito che già riteniamo esaurito in quanto non è all’ordine del giorno nessun aumento Tari. Inoltre, teniamo a non essere strumentalizzati a nostra insaputa da dichiarazioni rispetto alle quali prendiamo le distanze”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!