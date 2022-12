Regione siciliana

Schifani incontra i sindacati regionali: ''Disponibilità a un confronto periodico con le parti sociali''

Schifani ha confermato l'impegno a difendere le prerogative statutarie dell'Isola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2022 - 00:12:38 Letto 806 volte

Il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto ieri a Palazzo d’Orleans i segretari regionali di Cgil Alfio Mannino, Cisl Sebastiano Cappuccio, Uil Luisella Lionti e Ugl Giuseppe Messina.

Nel corso di questo cordiale primo incontro, durato circa un’ora, sono state affrontate le principali vertenze occupazionali dell’Isola, il tema dello sviluppo connesso all’utilizzo delle risorse del Pnrr e i progetti per le grandi infrastrutture. Il governatore ha assicurato la propria disponibilità a un confronto periodico con le parti sociali nell’interesse comune della Sicilia.

Schifani ha confermato l’impegno a difendere le prerogative statutarie dell’Isola, così come avvenuto in queste ore a Roma con la predisposizione e l’approvazione dell’emendamento “Salva Sicilia” in tema di bilancio.

Fonte: Regione Siciliana

Fonte Immagine: Twitter Schifani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!