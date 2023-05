riforme istituzionali

Schlein: ''No a un uomo o una donna sola al comando, Si può ragionare sulla sfiducia costruttiva''

Elly Schlein dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce quale sia la linea del suo Pd.

"Ciò che non vogliamo e a cui non ci prestiamo è l'indebolimento di pesi e dei contrappesi previsti dalla carta - ha affermato la segretaria del Pd -. Non siamo per ridimensionare il ruolo del presidente della repubblica verso un modello di un uomo o un donna sola al comando".

La Schlein ha anche affermato che però che per il Pd "questa discussione sulle riforme non è una priorità del Paese, le priorità sono lavoro, sanità, Pnrr, clima, giovani e casa".

A Giorgia Meloni, ha detto la segretaria dem Elly Schlein, portiamo "alcune nostre proposte che tengono insieme un rafforzamento della stabilità ma anche della rappresentanza. Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale, basta con i listini bloccati, e poi si può ragionare della sfiducia costruttiva e si possono rafforzare gli istituti referendari e le leggi di iniziativa popolare".

