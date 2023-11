sciopero trasporto pubblico

Scioperi, lunedì 27 novembre trasporto pubblico a rischio per lo stop di 24 ore

Il Ministero dei Trasporti impegnato a ''ridurre al massimo i disagi per i cittadini''.

Pubblicata il: 22/11/2023

Nuovo sciopero nazionale dei mezzi, lunedì 27 novembre, con trasporto pubblico a rischio per lo stop di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas.

Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, riferiscono fonti del Mit, sono impegnati per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa.

Fonte: Adnkronos

