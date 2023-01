Sciopero benzinai

Sciopero benzinai, Urso chiede la revoca: ''Danneggia i cittadini''

Appello lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: Lo sciopero dei benzina per il caro carburanti dovrebbe essere revocato.

Lo sciopero dei benzinai per il caro carburanti dovrebbe essere revocato: è il senso dell'appello lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle associazioni di categoria. Lo sciopero, sottolinea, "è una decisione che danneggia i cittadini", e comunque sul tema "c'è un tavolo di confronto che terremo aperto in maniera continuativa finché non ci sarà un riordino del settore". Il ministro ha quindi parlato di "zone d'ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onestà".

