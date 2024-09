sciopero Tpl

Sciopero trasporto pubblico locale in Sicilia, Soddisfatti i sindacati: ''Punte del 90 per centro per l'adesione''

Altissima l'adesione allo sciopero di ieri proclamato per il Trasporto pubblico locale in Sicilia indetto da Filt- Cgil, Uiltrasporti e Ugl Autoferro.

Altissima l’adesione allo sciopero di ieri proclamato per il Trasporto pubblico locale in Sicilia indetto da Filt- Cgil, Uiltrasporti e Ugl Autoferro con punte del 90% e proclamato a livello nazionale. La protesta, organizzata con modalità diverse a livello territoriale "nel rispetto delle fasce di garanzia” è stata fortemente sentita dai lavoratori per manifestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale ”autoferrotranvieri internavigatori”, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023 e già alla base del motivo dello sciopero di 4 ore avvenuto lo scorso 18 luglio scorso.

"Il settore del Trasporto Pubblico Locale - affermano i segretari generali regionali Alessandro Grasso, Katia Di Cristina e Pippo Scannella -, è in forte crisi. Il CCNL non viene rinnovato da troppo tempo, così come i vari contratti integrativi e questo ha contribuito a rendere il mestiere dell’autista poco attrattivo per i giovani, che non vogliono avvicinarsi ad un lavoro “povero” e usurante. La grande partecipazione e mobilitazione di ieri è un buon risultato e siamo soddisfatti”. E 'fondamentale - proseguono i segretari - ridare dignità ai lavoratori del mondo della mobilità."

